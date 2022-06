Ende des Hypes: Was auf die Start-ups jetzt zukommt

In Österreich, wo im Vorjahr die Rekordsumme von 1,24 Mrd. Euro an Start-up-Finanzierungen floss, herrscht eine gewisse Ernüchterung, aber keine Panik. Der Grund: Das Start-up-Ökosystem ist hierzulande noch sehr jung. Nur wenige Überflieger haben es bis dato in die Einhorn-Liga geschafft, sind nahe dran („Soonicorns“) und haben Börseambitionen. „Ich glaube an keinen großen Crash, sondern eher an eine Konsolidierung“, sagt Markus Lang, Partner von Speedinvest, zum KURIER.

„Klar ist, dass in den nächsten Jahren viel weniger internationales Wachstumskapital nach Österreich fließen wird.“ Dadurch werde es weniger große Finanzierungsrunden geben. Je näher ein Unternehmen am Kapitalmarkt ist, desto stärker werde sich dies auswirken.