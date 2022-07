Elon Musk übernimmt Twitter doch nicht

Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Vereinbarung zum Kauf des Kurznachrichtendiensts Twitter für aufgelöst erklärt. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Der Kurznachrichtendienst habe mehrere Punkte der Übernahme-Vereinbarung gebrochen, erklärte Musk dann am späten Freitagabend. Er verwies dabei auf den seit Wochen anhaltenden Streit darüber, wie groß der Anteil gefälschter Nutzerkonten sei.

Es gebe "Grund zu der Annahme, dass die tatsächliche Zahl der gefälschten oder Spam-Accounts auf der Twitter-Plattform höher ist als die Zahl von weniger als fünf Prozent" die der Dienst angegeben hatte. Eine Stellungnahme von Twitter lag zunächst nicht vor. Dessen Aktie fiel angesichts der Mitteilung im nachbörslichen Handel um 7,5 Prozent auf 34,05 Dollar.

Rechtsstreit

Ursprünglich hatte Musk 54,20 Dollar pro Aktie geboten. Das Gesamtvolumen des Vorhabens belief sich auf rund 44 Milliarden Dollar (43,22 Mrd. Euro). Allerdings hatte sich seit Wochen abgezeichnet, dass es gravierende Reibungspunkte gab. Die Zeitung Washington Post hatte am Donnerstag berichtet, der Deal sei ernsthaft gefährdet, weil Daten über gefälschte Nutzerkonten nach Musks Ansicht nicht verifiziert werden könnten.

44 Milliarden schwer hätte der Deal demnach sein sollen. Musks Anwälte sollen am Freitag einen Brief an Twitter verschickt haben, in dem er die Fusion wieder abbläst. Laut Washington Post gehen Rechtsexperten nun aber davon aus, dass Musk nicht so einfach zurückziehen kann: Er hat im April eine Vereinbarung unterzeichnen, dass - sofern es keine grundlegende Änderung im Hauptgeschäft des Unternehmens gibt - der Deal vollzogen werden muss. Da sich nichts Grundlegendes geändert habe, geht man nun davon aus, dass Twitter Anwälte in Stellung bringen wird, die Musk zur Übernahme zwingen sollen. Ein riesiger Rechtsstreit könnte folgen.