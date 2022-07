Elon Musk und Twitter: Chronologie des Scheiterns

Der Flirt

Am 4. April gibt Musk in einem B√∂rsendokument bekannt, f√ľr knapp 2,9 Milliarden Dollar (2,85 Mrd. Euro) 73,5 Millionen Twitter-Aktien gekauft zu haben. Das entspricht einem Anteil von 9,2 Prozent der Anteile und macht den reichsten Menschen der Welt zum gr√∂√üten Twitter-Aktion√§r. Der Kurs der Twitter-Aktie schnellt in die H√∂he. Am folgenden Tag k√ľndigt Twitter-Chef Parag Agrawal an, dass der Gr√ľnder des Elektroautobauers Tesla in den Verwaltungsrat der Online-Plattform einziehen soll.

Der Zwist

Weniger als eine Woche sp√§ter, am 10. April, gibt Agrawal dann aber bekannt, dass Musk sich gegen einen Sitz im Verwaltungsrat entschieden hat. "Ich denke, das ist das Beste", f√ľgt der Twitter-Chef hinzu.