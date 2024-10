Herausforderung für 74.000 Beschäftigte: Elektroindustrie in der Krise

Das vergangene Jahr war für die Elektro- und Elektronikindustrie sehr herausfordernd. Aufgrund der Trends in den vergangenen Jahren sei das schon absehbar gewesen, heißt es bei einer Pressekonferenz des Fachverbands FEEI. Nun befindet man sich in einer schwierigen Lage, mit zurückgehenden Aufträgen, sinkenden Umsätzen, geringen Investitionen und schwierigen Rahmenbedingungen, wie hohen Energie- und Lohnkosten, sowie überfordernder Bürokratie.

"Die Problematik ist durchaus 'challenging'"

"Ich möchte nichts ins Raunzen abgleiten, aber die Problematik, in der sich unsere Unternehmen bewegen, ist durchaus 'challenging'", sagt FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun. Die Elektro- und Elektronikindustrie beschäftigt in Österreich 74.000 Menschen und zählt zu den größten Branchen des Landes. Die allgemein trübe Wirtschaftslage wirke sich stark aus, weil Elektronik in so gut wie allen Wirtschaftsbereichen stecke.

"Wenn die Baubranche etwa schwächelt, dann werden weniger Transformatoren oder Elektroinstallationen benötigt. Das sind Auswirkungen, die aus allen Branchen hereinschneien", sagt Hesoun. Nicht nur Entwicklungen in der Industrie, auch der private Konsum wirke sich aus, und der "explodiert gerade auch nicht".