Überraschende Fakten: Wer in Österreich E-Autos kauft

In absoluten Zahlen wurden im ersten Halbjahr 2024 in der EU zwar noch geringfügig mehr E-Pkw verkauft (713.000 – plus 1,3 Prozent), der prozentuelle Anteil der E-Autos an allen Neuzulassungen ist EU-weit aber sogar bereits leicht gesunken – von 12,9 Prozent im ersten Halbjahr 2023 auf 12,5 Prozent. „Der sinkende Anteil ist damit zu erklären, dass heuer insgesamt mehr Autos verkauft wurden“, sagt der selbstständige Wirtschaftsanalyst Günther Oswald.