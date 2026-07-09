Elektro-Boom treibt Österreichs Automarkt auf Rekordkurs

Österreichs Automarkt boomt: Im ersten Halbjahr 2026 wurden 164.529 Pkw neu zugelassen – 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Grund für den Aufschwung: Zwei Drittel aller Neuwagen fahren bereits elektrisch oder hybrid. „Der Aufwärtstrend hält seit einem Jahr an und gewinnt weiter an Dynamik“, sagt Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria. Allein im Juni kletterten die Zulassungen um fast 23 Prozent. Ein Gesetz, das ab 7. Juli vier neue Assistenzsysteme vorschreibt, dürfte viele Käufer zum raschen Handeln bewogen haben.

Elektro und Hybrid verdrängen Verbrenner Der Siegeszug alternativer Antriebe ist dramatisch: 107.836 Pkw mit Elektro- oder Hybridantrieb wurden zugelassen – ein Plus von 27 Prozent. Ihr Marktanteil liegt nun bei 65,5 Prozent. Besonders stark legten Benzin-Hybride zu: Mit 60.910 Neuzulassungen wuchsen sie um ein Drittel. Reine Elektroautos kamen auf 40.060 Neuzulassungen, ein Viertel mehr als im Vorjahr. Tesla führt die E-Auto-Rangliste an, dicht gefolgt von Skoda, BMW und dem chinesischen Newcomer BYD. Letzterer verzeichnete mit plus 77 Prozent den stärksten Zuwachs aller Marken. „Der Neuwagenmarkt in Österreich zeigt klar und deutlich, die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Wir bewegen uns mit einem Elektroanteil von 24,3 Prozent deutlich über dem Europa-Schnitt, womit wir, auch wenn wir ein kleinerer Markt sind, zu den Treibern der E-Transformation gehören. Erfreulich ist dabei, dass immer mehr Privatkunden auf die E-Mobilität setzen“, sagt Hans Peter Schützinger von Europas größtem Autohändler Porsche Holding Salzburg. „Das starke BEV-Wachstum lässt sich neben den vielen neuen E-Fahrzeugen auch auf die hohen Spritpreise der letzten Monate begründen. Wie nachhaltig der schnelle Anstieg allerdings ist, werden wir erst im Herbst an den Auftragseingängen sehen Die Richtung stimmt aber einmal.“ Die Verlierer: Diesel-Pkw brachen um 8,3 Prozent ein, Diesel-Hybride sogar um knapp elf Prozent. Benziner stagnierten bei 40.509 Neuzulassungen – minus 0,1 Prozent.

Firmenwagen dominieren den Markt Fast zwei Drittel aller Neuwagen werden von Unternehmen und Gebietskörperschaften zugelassen. Bei Diesel-Pkw liegt der Firmenanteil sogar bei 81 Prozent. Privatpersonen greifen eher zu Benzinern (40 Prozent Privatanteil) oder Benzin-Hybriden (39,5 Prozent). E-Autos landen zu 34 Prozent in privaten Garagen. Die beliebtesten Marken bleiben VW (13,9 Prozent Marktanteil), Skoda (10,7 Prozent) und Audi (6,6 Prozent) – allesamt aus dem Volkswagen-Konzern. BMW und Mercedes verzeichneten unterschiedliche Entwicklungen: Während BMW 2,3 Prozent verlor, legte Mercedes um 17 Prozent zu. „Der heimische Automarkt bewegt sich heuer nach einem starken ersten Halbjahr, welches im Juni auch von vorgezogenen Neuzulassungen vieler Marken aufgrund der ‚EU auslaufenden Serien‘ gepusht war, auf ein Jahresergebnis von klar über 300.000 Neuzulassungen zu. Das ist insgesamt positiv zu werten und gibt der Autobranche in Zeiten wirtschaftlicher Negativmeldungen Zuversicht“, sagt Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg. „Gleichzeitig steigt die Zahl der Wettbewerber und der Aktionen, was den Kampf um jeden einzelnen Kunden intensiviert. Für ein gesundes Geschäftsmodell gilt es neben den Marktanteilen auch die Profitabilität im Fokus zu haben. Denn nur so können wir als Branche die Transformation der Mobilität langfristig finanzieren und den hohen Servicegrad der Vertriebsorganisationen gewährleisten.“

Nutzfahrzeuge: Ansturm vor Stichtag Noch drastischer fiel der Anstieg bei leichten Lastkraftwagen aus: 18.710 Lkw der Klasse N1 wurden zugelassen – 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Juni verdoppelten sich die Zulassungen dieser Kategorie nahezu. Auch hier dürfte die bevorstehende Gesetzesänderung viele Unternehmen zum Vorziehen ihrer Investitionen bewegt haben. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 223.734 Kraftfahrzeuge neu zugelassen, ein Plus von knapp 16 Prozent. Auch Motorräder (plus 7,5 Prozent) und Motorfahrräder (plus 14,8 Prozent) legten zu.