Einzelstandortverordnung für SC Seiersberg beschlossen

Mitte April sprach sich auch der Steirische Raumordnungsbeirat mit einer Empfehlung für diese Verordnung aus", begründete die schwarz-rote Koalition in einer Aussendung am Donnerstag und nannte auch rund 2.000 Beschäftigte, die in dem Einkaufszentrum arbeiten, sowie die große Bedeutung für die Wertschöpfung in der Region.

Zankapfel Umweltprüfung

Der Verfassungsdienst, die Europaabteilung und die Abteilung 13 des Landes Steiermark hätten zuletzt geprüft, welche potenziellen Konsequenzen das vor zwei Wochen für sie überraschend eingetroffene Auskunftsersuchen der EU-Kommission haben könnte. Die Überprüfung habe ergeben, "dass einem Beschluss der Einzelstandortverordnung nichts entgegensteht". Man blieb auf dem Standpunkt - gestützt durch ein externes Gutachten -, dass eine sogenannte Strategische Umweltprüfung (SUP) in diesem konkreten Fall nicht erforderlich sei. Nach einer solchen SUP hatte sich die EU-Kommission nämlich erkundigt.

Nun wolle man im laufenden Auskunftsersuchen der Kommission eine entsprechende Stellungnahme abgegeben, "in der ausführlich dargelegt wird, warum im gegenständlichen Fall von einer SUP abgesehen wurde", hieß es weiter in der Aussendung der Landesregierung.

Kritik am Beschluss

Erst am Mittwoch hatten die steirischen Grünen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ( ÖVP) einen offenen Brief mit den rechtlichen Bedenken geschickt, um ihn doch noch zu einem Einlenken zu bewegen. Gefruchtet hat das aber ebenso wenig wie die jahrelangen Bemühungen der Grazer Einkaufszentren gegen die unterschiedlichen Lösungen der Landesregierung. Die Grazer Kaufleute werfen den Behörden eine Art Anlassgesetzgebung vor. Außerdem haben dem Vernehmen nach auch vier Einkaufszentren in Slowenien eine Beschwerde wegen Wettbewerbsverzerrung, Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels und unerlaubter Bevorzugung eines einzelnen Unternehmens bei der Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission eingebracht.

Grünen-Sprecher Lambert Schönleitner kritisierte den Beschluss als "skrupellose Untergrabung des Rechtsstaats durch die Landesregierung". NEOS-Klubobmann Niko Swatek meinte: "Die heute beschlossene Sonderverordnung ist ein Schlag ins Gesicht der Steirerinnen und Steirer. Statt die Shopping City auf rechtsstaatlich sicheren Boden zu holen, rollt man lieber den Rot-Schwarzen Teppich der Sonderregeln aus und ignoriert diesmal nach Kritik des Rechnungshofes und des Verfassungsgerichts, sogar die Europäische Kommission."