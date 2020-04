Einzelstandortverordnung für Shopping City Seiersberg

"Die Empfehlung des Raumordnungsbeirates an die steirische Landesregierung, eine Einzelstandortverordnung für das Shopping Center Seiersberg zu erlassen, stellt den Abschluss eines umfassenden behördlichen Verfahrens dar. Dabei wurde geprüft, ob die gesetzlich festgelegten Kriterien vorliegen, sowie eine Vielzahl von Gutachten, Stellungnahmen, Studien und Analysen eingeholt, auf deren Basis der Entwurf für eine Einzelstandort-Verordnung erarbeitet wurde", so Lackner.

Entscheidung der Landesregierung

Da das behördliche Verfahren nun abgeschlossen sei, werde die Landesregierung in einer ihrer kommenden Sitzungen ihre Entscheidung treffen. Von einem Beschluss ist auszugehen. "Gerade in Zeiten der covid-bedingten Einschränkungen für die Wirtschaft ist es wichtig, die mehr als 2.000 Beschäftigten sowie die Unternehmen an dem Standort, der eine große Bedeutung für die Wertschöpfung in der Region darstellt, nicht unnötig im Unklaren zu lassen", begründete Lackner.