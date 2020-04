Shoppingcity Seiersberg: Umstrittener Rettungsanker kommt

Bevor die Landesregierung ihren Beschluss fasst, muss sich noch der Raumordnungsbeirat mit der Verordnung beschäftigen. Heute, Donnerstag, wird die Einladung an die 14 Mitglieder ausgeschickt, die Sitzung findet in exakt zwei Wochen, am 16. April, statt. Wenn bis dahin möglich, unter normalen Bedingungen, also mit einem persönlichen Treffen. Andernfalls per Videokonferenz, das ist seit der eben erst adaptierten Geschäftsordnung des Beirates erlaubt.

Somit könnte die Einzelstandortverordnung noch im April beschlossen werden und einige Wochen danach in Kraft treten. Das wäre dann rechtzeitig vor jener Session des Verfassungsgerichtshofes, in der - wie von Experten vermutet - die Novelle des Landestraßengesetzes aufgehoben wird.