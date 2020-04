Grünes Licht für die "Käseglocke" über Shoppingcity Seiersberg

Doch die Betreiber der Shoppingcity in Graz-Umgebung - zudem auch das drittgrößte Einkaufszentrum Österreichs mit rund 2.000 Jobs - wehrten ab: Das sei unmöglich, eine Schließung in dem Fall nicht ausgeschlossen. Durch die Einzelstandortverordnung wird jedoch der rechtliche Zustand eingefroren und so gleichsam nachträglich durch das Land bewilligt.

Beschluss in Regierung nötig

Mit fünf zu zwei Stimmen segnete der Raumordnungsbeirat diese Lösung ab. Sie kann nun in einer der nächsten Sitzungen der Landesregierung beschlossen werden. Der genaue Termin ist noch offen. Doch die zuständige SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner betonte jüngst, man solle "nicht mehr unnötig Zeit verstreichen lassen". Nach dem Regierungsbeschluss ist eine Kundmachung der Verordnung nötig, das dauert in der Regel wenige Tage. Danach ist sie gültig.