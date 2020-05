Shoppingcity Seiersberg: Grüne fordern Untersuchungsausschuss

"Gerade in Zeiten, in denen aufgrund der Covid-19-Epidemie alleine in der Steiermark rund 250.000 Menschen arbeitsos oder in Kurzarbeit sind, ist es wichtig, die mehr als 2.000 Beschäftigen und die Unternehmer am Standort nicht weiter im Unklaren zu lassen", begründete die für den Fall zuständige SPÖ-Landesrtäin Ursula Lackner.

"Einzigartiger Skandal"

Die Kritik an der Entscheidung des Landes ist jedoch massiv. Die Grünen richteten in einem offenen Brief 24 Fragen an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sehen "eine rote Linie" überschritten. "Der heutige Beschluss ist der Gipfel eines jahrelangen, schleichenden Skandals, der österreichweit einzigartig ist", monierte Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner. Für ihn ist sogar "ein Untersuchungsausschuss denkbar".