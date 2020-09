Einzelhandelsumsätze in China steigen erstmals in diesem Jahr

Die Einzelhandelsumsätze in China sind im August erstmalig in diesem Jahr gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen sie um 0,5 Prozent zu, wie aus am Dienstag veröffentlichten offiziellen Statistikdaten hervorgeht.

Analysten hatten nach einem Rückgang im Juli von 1,1 Prozent mit einem Nullwachstum gerechnet.