China erholt sich rekordverdächtig schnell

Dabei profitiert die ohnehin stark wachsende zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt vor allem davon, dass sie als Ursprungsland des Coronavirus dem Rest der Welt im Pandemie-Verlauf einige Monate voraus ist. Offiziellen Zahlen zufolge gab es zuletzt im April eine dreistellige Zahl an Neuinfektionen in China – ob das bei mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern glaubwürdig ist, sei dahingestellt. Jedenfalls wütet das Virus nicht mehr.

Als der Wirtschaftsmotor dann langsam wieder anlief, fingen etliche andere große Nationen gerade erst an, stillzustehen. Mit der Rückkehr des Alltags in die vielen chinesischen Millionenstädte wurde wieder produziert – und in weiterer Folge exportiert, wenn auch zunächst nur langsam. Während andere Länder also Lockdowns verhängten (Europa) oder mangels geordneter Maßnahmen im Infektionschaos versanken (USA, Brasilien), verschiffte China so viele medizinische Produkte wie noch nie zuvor. Vor allem Masken. Auch die Nachfrage nach elektronischen Geräten blieb weltweit trotz der verhängten Maßnahmen stabil. Chinas Unternehmen profitierten.