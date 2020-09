Chinas Autoverkäufe stiegen den fünften Monat in Folge

Die Fahrzeugverkäufe in China haben den fünften Monat in Folge zugelegt. Der Absatz auf dem weltgrößten Pkw-Markt stieg im August im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben des chinesischen Automobilverbandes CAAM um 11,6 Prozent auf 2,19 Mio. Fahrzeuge. Insgesamt sind aber wegen der Coronapandemie die Verkäufe in den ersten acht Monaten des Jahres um 9,7 Prozent zurückgegangen.

Die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben - Elektro, Hybrid und Wasserstoff - kletterten im August im Vergleich zum Vorjahr um 25,8 Prozent.