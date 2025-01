Fat Cat Day: Diese ATX-Vorstände verdienen Millionen-Gehälter

Der „Fat Cat Day“ soll die Gehaltsschere zwischen Vorstand und Belegschaft sichtbar machen und wird jährlich von der britischen Lobbygruppe „High Pay Centre“ errechnet. Er bezeichnet jenes Datum, an dem die Chefs börsenotierten Konzerne so viel verdient haben wie ein Durchschnittsverdiener im ganzen Jahr.

Angenommen wird: Ein CEO arbeitet 12 Stunden am Tag, nimmt sich an einem von 4 Wochenenden frei und hat 10 Tage Urlaub plus 9 Feiertage. Er arbeitet somit 320 Tage oder 3.840 Stunden.

AK fordert "angemessene Relation" der Gagen

Die Arbeiterkammer fordert, dass die Aufsichtsräte der Unternehmen eine angemessene Relation zwischen Vorstandsvergütung und Belegschaft definieren, lässt aber offen, was sie für "angemessen" halten würde. Außerdem sollte die Vergütungspolitik der Unternehmen Höchstgrenzen für die individuelle Vergütung der Vorstandsmitglieder vorsehen.

Die Vergütungen sollten sich zudem nicht nur am finanziellen Erfolg der Unternehmen orientieren, sondern auch an der Erreichung von Zielen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Sie sollten jeweils zu mindestens einem Drittel in die variable Vergütung einfließen. Soziale Kriterien könnten etwa die Sicherung von Arbeitsplätzen sein. Im Bereich Governance sollten Boni an Ziele wie etwa mehr Frauen in Führungspositionen geknüpft werden.

Weiters fordert die AK mehr Transparenz in den höchst unterschiedlich ausgestalteten Vergütungsberichten. Ein standartisierter und individueller Ausweis aller Vergütungsbestandteile und -kriterien sei unerlässlich, heißt es in einer Aussendung.