EinkaufsManagerIndex: Industrie hebt ab, Rohstoff-Nachschub stockt

Andere Bereiche können derweil von einem Aufschwung nur träumen. Dass die Sommersaison heuer so gut rennt wie im Coronasommer 2020, bezweifelt Bruckbauer. Noch ist völlig ungeklärt, wann die Reisebeschränkungen aufgehoben werden und wie schnell die EU mit den Impfungen vorankommt. Derzeit bastelt die EU, wie berichtet, an einem europaweit einheitlichen Grünen Pass, der die Grundlage der Wiederherstellung der Reisefreiheit in Europa sein soll.

„Dieser soll auf jedem Flughafen und in jedem Hotel in Europa gültig und lesbar sein. Die praktikable Umsetzung ist daher entscheidend für den Tourismus“, sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am Montag nach einer Videokonferenz mit zwölf Amtskollegen aus Tourismusländern.

Allein im Großraum Paris sind im Vorjahr 15,5 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft entgangen. Die Zahl der Besucher schrumpfte in beispiellosem Ausmaß um rund zwei Drittel auf 17,5 Millionen.