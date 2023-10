Bierbrauer bekommen mehr Geld, müssen aber mehr für Haustrunk zahlen

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter der Brauindustrie haben sich in der zweiten Verhandlungsrunde auf einen neuen Kollektivvertrag verständigt.

Für die rund 3.500 Beschäftigten in der Branche steigen die Löhne und Gehälter um 8,1 Prozent plus 36 Euro, das entspreche einer durchschnittlichen Steigerung von 9,2 Prozent, teilten die Gewerkschaften GPA und PRO-GE am Donnerstag mit.

Für die niedrigsten Einkommen bedeute dies einen Anstieg von bis zu 9,81 Prozent.

