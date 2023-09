VÖZ kündigt Journalisten-KV einseitig auf: Empörung bei GPA

Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA sieht in der Kündigung des Vertrags die Qualitätssicherung des Journalismus in Gefahr: "Die Kündigung des Kollektivvertrages durch den VÖZ ist ein Affront gegenüber den Beschäftigten und wird dazu führen, dass noch mehr Journalist:innen die Branche verlassen. Sie wird die Krise der Zeitungen weiter verschärfen und ist kein Zukunftskonzept. Qualitätsjournalismus braucht gesicherte Rahmenbedingungen, deshalb ist die Anwendung des Kollektivvertrags auch Voraussetzung für die zukünftige Journalismus-Förderung“, so Barbara Teiber.