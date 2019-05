Einer gegen alle: Wie Donald Trump lernte, die Zölle zu lieben

Deutsche Autobauer im Fokus

Einige europäische Autobauer sind in den USA mit Produktionsstätten vertreten: neben VW, BMW und Daimler findet sich Volvo (siehe Grafik). Strafzölle auf importierte Autos würden sich bei diesen Produzenten mildernd auswirken – ebenso bei jenen, die in Mexiko Fahrzeuge fertigen: Diese Auto-Importe würden nicht unter Sanktionen fallen.

Im Vorjahr haben die deutschen Firmen 842.525 Neuwagen in die USA importiert, abzüglich der Importe aus Mexiko bleiben 667.000 Autos übrig.

„Das wird einen nicht aus der Bahn werfen, aber kann weh tun“, sagt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer zum KURIER. Die deutschen Hersteller müssten bei Preisen je Wagen zwischen 40.000 und 80.000 Euro rund 8,1 Mrd. Dollar an Zöllen zahlen. Zu diesem Negativszenario käme es aber kaum. „Man sollte davon ausgehen, dass die deutschen Autobauer in Zukunft aus China Autos in die USA exportieren, wenn ein China-Abkommen bei Trump zustande kommt.“ Da etwa BMW 5er- und E-Klassen in China gefertigt werden, dürfte sich die Zahlen deutlich nach unten bewegen und vielleicht noch bei rund 350.000 liegen.

Porsche, nicht Mustang

Komme kein China-Deal zustande, werde Trump keinen Zollkrieg mit Europa wagen. „Er setzt Zölle derzeit aus, weil er sich vor dem gleichzeitigen Krieg gegen alle fürchtet.“ Hinzu komme, dass bei US-Zöllen vermutlich Porsche den Macan in Mexiko bei Audi bauen würde. „Wir liegen dann bei 300.000 Fahrzeugen, also weniger als der Hälfte des Negativszenarios.“

Dudenhöffer glaubt nicht, dass Trumps Plan aufgeht. „Ein Porsche-911-Turbo- Käufer in USA würde sich wegen der Zölle sicher keinen Ford Mustang kaufen.“ Im Luxus- und Premiumsegment würden die Zölle einfach „draufgeschlagen“, die Amerikaner müssten sie bezahlen. Im mittleren und unteren Bereich würden die Hersteller einen Teil schlucken, da sei der Wettbewerb größer. Im ersten Jahr würden die Zölle deutsche Autobauer rund 2,5 Mrd. Euro kosten. Der Betrag werde danach durch Produktionsanpassungen sinken.

Tesla in Schwierigkeiten

Europas Reaktion wäre ähnlich wie bei Harley-Davidson. Tesla würde extrem bestraft und könnte ernste Schwierigkeiten bekommen: Europa steht für ein Drittel der globalen Tesla-Verkäufe. Ähnliches könne man sich bei Apple und Smartphones vorstellen. „Der Schaden für die USA wäre um ein Vielfaches höher.“

Die US-Idee, dass ausländische Hersteller ihre Exporte freiwillig drosseln, ist übrigens nicht neu: Als billige Hondas und Toyotas der US-Autoindustrie zu schaffen machten, verpflichtete Reagan Japan zu einer Obergrenze von 1,68 Millionen Autos pro Jahr. Das galt von 1981 bis 1994 – und führte dazu, dass die Japaner Autowerke in den USA bauten und teurere Luxusmarken (Acura, Lexus, Infiniti) schufen.