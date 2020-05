Eine Wohnung als Altersvorsorge

Finanzkräftige Österreicher fluten seit 2008 den Wohnungsmarkt mit Geld. Sie kaufen Zinshäuser und sogenannte Vorsorgewohnungen nicht zum Eigenbedarf, sondern als Geldanlage und treiben damit die Preise in die Höhe: „Seit der Finanzkrise erleben wir einen wahren Ansturm“, berichtet Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin bei Raiffeisen Vorsorgewohnungen.

„Die Kapitalsicherheit steht im Vordergrund.“ Die Konsequenz der hohen Nachfrage: „Alle Gesellschaften haben mittlerweile Probleme, an gute Grundstücke zu kommen.“ Die Preise in Wien hätten sich in den letzten Jahren von 600 auf 1000 Euro/m² verteuert.

Das wirkt sich auch auf die Verkaufspreise aus: 40 Wohnungen hat Weinberger-Fritz aktuell im Angebot, die Preise schwanken zwischen 3200 und 3700 Euro/m² . „Die Preise haben extrem angezogen in den vergangenen Jahren“, meint sie und nennt jährliche Preissteigerungen von rund fünf Prozent. „Und die Investorenschicht ist wesentlich breiter geworden.“