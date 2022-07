Eine Rezession wird immer wahrscheinlicher

„Mix ist Katastrophe“

„Der aktuelle Mix ist natürlich eine Katastrophe“, fasst Friedrich Mostböck, Leiter Group Research bei der Erste Group, zusammen. Momentan gibt es daher „viel Unsicherheit“, so Mostböck. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis im ATX liegt aktuell bei 7. „Vieles an Revisionen in negativer Hinsicht ist hier also hineingeflossen“, sagt Mostböck. „So gesehen ist vieles wahrscheinlich schon vorweggenommen.“ Er rechnet mit einer Umkehr – nur wann, ist fraglich. Nach wie vor befinden sich die europäischen Leitbörsen in einer Abwärtsphase.

„Aber wenn eine Stabilisierung eintritt, könnte es sein, dass wir zehn bis zwölf Prozent aufholen.“ Nachdem der ATX aber seit Jahresbeginn gut 25 Prozent verloren hat, der DAX und der EuroStoxx beide jeweils um die 20 Prozent, kann von einer kompletten Erholung in so einem Fall keine Rede sein.

Zwei Überschriften

Die aktuelle Situation an den Börsen stehe unter zwei Überschriften, so Monika Rosen, Börsenexpertin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft. Herausragend sei mit Blick auf die Historie vor allem, dass es das erste Halbjahr war, das so schlecht gelaufen ist. „Es gab ja schon öfter schlechte Quartale, aber die größeren Einbrüche kamen meistens im Spätsommer bzw. Herbst.“ Gerade zu Jahresbeginn werde neues Geld veranlagt, die ersten Monate sind daher normalerweise „keine schlechten für die Börse“.