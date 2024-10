Wenn das E-Auto zum mobilen Stromspeicher wird

Im kleinen Maßstab würden Haushalte damit das Auto wie einen Heimspeicher verwenden. Sie könnten die Batterie etwa zu günstigen Zeiten laden und zu Zeiten mit hohem Strompreis wieder entleeren. Dabei spricht man von „Vehicle to Home“, kurz V2H. In größerem Maßstab würden die E-Auto-Akkus aber auch von Stromnetzbetreibern genutzt werden. Sie könnten Überschüsse, etwa aus der Spitzenzeit der Solarstromproduktion zu Mittag, in die Batterien leiten. Am Abend, wenn der Strombedarf im Netz am höchsten ist, könnte man die Akkus einer Vielzahl von E-Autos anzapfen anstatt zusätzliche Kraftwerke zu aktivieren. Hier spricht man von „Vehicle to Grid“ (V2G), also Auto zu Stromnetz.