Explosion der Stromkosten: Haushalte müssen bis zu 725 Euro mehr zahlen

Für Strom wird man in Österreich ab dem Jahreswechsel deutlich mehr bezahlen als bisher. Ab 2025 gibt es keine Strompreisbremse mehr, außerdem steigen Netzgebühren an. Das Vergleichsportal Durchblicker hat analysiert, wie groß die Mehrbelastung für Haushalte ausfallen könnte. Das Unternehmen warnt vor einer "Explosion" der Stromkosten um bis zu 45 Prozent .

Je älter der Vertrag, desto höher die Durchschnittkosten

"Wer im Laufe dieses Jahres nicht in einen günstigen Tarif gewechselt hat, wird den Wegfall der Stromkostenbremse im kommenden Jahr deutlich am Konto zu spüren bekommen“, erklärt Stefan Spiegelhofer, Energieexperte von Durchblicker. Am Online-Portal können Stromkunden direkt neue Verträge abschließen und Anbieter wechseln. Nutzer des Dienstes, die 2024 einen neuen Stromtarif abgeschlossen haben, zahlen durchschnittlich 20 Cent pro Kilowattstunde.

Weitet man den Zeitraum auf 12 Monate aus, vom Oktober 2023 bis Oktober 2024, beträgt der Durchschnittwert bereits knapp 25 Cent/kWh. Das zeige, das Menschen, die ihren Stromtarif schon länger nicht gewechselt haben, tendenziell mehr bezahlen. Die staatliche Strompreisbremse bis zu einem Jahresverbrauch von 2.900 kWh fällt ab 1. Jänner weg. Die eigenen Vertragsbedingungen "spürt" man daher wieder zur Gänze bei der Abrechnung.