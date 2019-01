Dubioses Wolkenkratzer-Projekt bringt Kaczynski in Erklärungsnot

Laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform scheint Gerald Birgfellner im polnischen Firmenbuch unter „Nuneaton“ weder als Geschäftsführer noch als Gesellschafter auf. Laut anderen polnischen Firmenregistern scheint Birgfellner als Mitglied des Vorstandes auf. Gesellschafter bzw. Aktionäre sind die Firmen Blackstone und Srebrna. Zugleich werden Henryk Zimmermann und Steven Wood als Manager auf.

Indes hat Birgfellner im Juni 2017 die Balios Project Management Holding GmbH in Warschau gegründet. Stammkapital: umgerechnet rund 1250 Euro.

In Österreich hat der Hobby-Marathonläufer Birgfellner die Prokura in einer Immobilienverwaltung und ist Hälfte-Eigentümer und Co-Geschäftsführer der Beteiligungsfirma Gibbon Holding.

Früher war er auch in der Managementfirma eines Einkaufszentrums tätig. In der Wirtschaftskammer ist er in der Fachgruppe „persönliche Dienstleister“ eingetragen – mit Wohnsitz in Niederösterreich.