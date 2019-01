Geheime Aufnahmen: Kaczyński will Österreicher nicht bezahlen

Kaczyński empfahl Birgfellner, sich wegen einer möglichen Entschädigung an Gerichte zu wenden und die oppositionell gesinnte Stadtregierung für das Baufiasko verantwortlich zu machen: "Das wäre der einfachste Weg. Ich könnte den Vorstand überzeugen, mit euch ein Übereinkommen zu finden."

Anzeige wegen Betrug

Der österreichische Unternehmer fühlt sich jetzt betrogen und will vor Gericht ziehen. Am Freitag, den 25. Jänner, informierten sie die Staatsanwaltschaft über einen "Betrug in enormen Ausmaßen". Sie werfen Kaczyński vor, schon sehr früh von der Unrealisierbarkeit des Projektes gewusst zu haben. Im gemeinsamen Gespräch erfuhr Birgfellner: "Damit die Tower entstehen, müssen wir die Wahlen in Warschau und Polen gewinnen." Sollte die Angelegenheit vor Gericht ausgetragen werden, würde es zu einem Familienduell kommen: Birgfellner ist der Schwiegersohn von einem von Kaczyńskis Cousins.

Roman Giertych, einer der Anwälte, hofft das die Angelegenheit in Polen nicht politisiert wird: "Andernfalls erwägen wir die Einleitung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft in Wien, dadurch dass ein österreichischer Staatsbürger einen Schaden erlitten hat. Der österreichische Strafkodex lässt solch eine Möglichkeit zu."