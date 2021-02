Drei Viertel weniger Umsatz bei DO&CO

Neue Großkunden wie Delta Air Lines in Detroit oder Jet Blue in Los Angeles, San Diego und Palm Springs sowie die Intensivierung der Geschäftsbeziehung mit Qatar Airways oder Etihad stimmen das Unternehmen zuversichtlich.

Auch in den anderen beiden Divisionen - "International Event Catering" und "Restaurants, Lounges & Hotel" - sieht DO&CO mit neuen Projekten wie einem neuen Restaurantkomplex und Boutique-Hotel in der Münchner Innenstadt bzw. weiteren Gourmet-Retail-Aktivitäten in Wien, sowie bald auch in München und London, Hoffnung aufkeimen.

Hoffnung auf die Impfung

"Die zunehmende Anzahl von Impfungen wird daher nicht nur das Gastronomiegeschäft beflügeln, sondern auch alle Aktivitäten in der Division internationales Event Catering wesentlich ankurbeln", so das Unternehmen, an dem Vorstand Attila Dogudan rund ein Drittel hält.