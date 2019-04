Drei Jahre Panama Papers: 2,4 Millionen für heimische Finanz

Im Frühjahr 2016 hatte ein internationales Mediennetzwerk mit den Panama Papers Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt. In Deutschland hatte die " Süddeutsche Zeitung" gemeinsam mit NDR und WDR die Panama Papers veröffentlicht. In Österreich haben ORF und Falter an den Enthüllungen mitgearbeitet.

Weltweit waren dadurch Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck geraten. In Österreich trat der Vorstandsvorsitzende der Hypo Vorarlberg zurück. Der internationalen Medien zugespielte Datenberg zeigte große Geldströme nach Panama, wo Tausende Briefkastenfirmen angesiedelt sind. Ob es sich dabei auch um strafbare Geschäfte handelt, hatten weltweit Staatsanwälte geprüft.