Doskozil: Energetische Machtspiele im Burgenland

Top-Kandidat für den CEO ist der Verbund-Manager Stephan Sharma, seit Dezember Geschäftsführer der Verbund Green Power, zuvor Chef der Handelsgesellschaft Verbund Trading. Er hat sich beworben. Vom Management sind die beiden Verbund-Töchter allerdings nicht mit der Energier Burgenland vergleichbar.

So fix ist die Sache aber doch noch nicht. Beim im Verbund als sehr karrierebewusst beschriebenen Sharma könnte es an der Gage scheitern. Diese ist mit dem Bezug des Landeshauptmannes von rund 250.000 Euro gedeckelt. Wie man hört, soll der ehemalige Assistent von Sereinig mehr wollen. Weder Sharma noch Sereinig waren für eine Stellungnahme erreichbar. Formal sind für beide Jobs sechs Kandidaten im Finale.

Scheitert es an der Gage, hätten Gerbavsits und Ecker womöglich noch eine Chance. Eigentlich hätte der Aufsichtsrat am Montag entscheiden sollen, vertagte aber auf eine außerordentliche Sitzung am 12. Oktober.

Die Vorstandsbestellung sei absolut unpolitisch und sehr professionell aufgesetzt, erklärt dazu Doskozil-Büroleiter Herbert Oschep. Die Energie Burgenland sei eine Aktiengesellschaft, da könne die Politik gar nicht hinein regieren und Aufsichtsratschef Sereinig sei jahrzehntelang erfolgreich im Verbund gewesen.

Doskozil soll Gesprächspartnern erklärt haben, am besten sei, wenn das Land hundertprozentiger Eigentümer werde. Unrealistisch, meint dazu Oschep, der Partner EVN wolle nicht verkaufen. Überlegungen von Doskozil, die AG in eine GmbH umzuwandeln, sollen an Niederösterreich gescheitert sein. In eine GmbH kann ein Eigentümer wesentlich leichter hinein regieren, die Geschäftsführer sind im Gegensatz zur AG weisungsgebunden.