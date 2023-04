Dosenhersteller Tupperware kämpft mit hartnäckigen Liquiditätsproblemen

Die Zeiten der großen Tupper-Partys sind anscheinend vorbei. Nachdem der im Jahr 1946 gegründete US-amerikanische Frischhaltedosen-Hersteller Tupperware am Montag massive Liquiditätsprobleme eingestehen musste, sackte die Aktie des börsennotierten Unternehmens um 49 Prozent auf 1,2 Dollar ab. Einen solchen Kurssturz hatte Tupperware aber schon zu Beginn der Pandemie im März 2020 erlebt. Damals fiel die Aktie um 50 Prozent und erstmals unter drei Dollar. Doch der Niedergang hält schon viel länger an, vor zehn Jahren kostete die Tupperware-Aktie noch 90 Dollar. Am Montag dieser Woche musste der Plastikdosenhersteller einräumen, dass der Fortbetrieb des Geschäfts „ungewiss“ ist, weil er nicht über genügend Liquidität verfüge, um den laufenden Betrieb ohne zusätzliches Geld zu finanzieren. Das Unternehmen, das seine Produkte im Direktvertrieb über selbstständige Vertriebspartner auf Provisionsbasis verkauft, habe nun Finanzberater engagiert, um die Kapitalstruktur zu verbessern und habe außerdem Gespräche mit potenziellen Investoren begonnen.

„Das Unternehmen tut alles in seiner Macht Stehende, um die Auswirkungen der jüngsten Ereignisse abzumildern, und wir ergreifen unverzüglich Maßnahmen, um zusätzliche Finanzierung zu beantragen und unsere Finanzlage zu verbessern“, erklärte Tupperware-Chef Miguel Fernandez in einer Pressemitteilung. So dürfte der Personalstand (13.000 Mitarbeiter) reduziert werden und das Immobilienportfolio auf den Prüfstand gestellt werden. Tupperware vertreibt seine Produkte in mehr als hundert Ländern, etwa 80 Prozent des Umsatzes werden außerhalb der USA erzielt. In Belgien wird die größte Fabrik in Europa betrieben, wo auch Forschung und Entwicklung angesiedelt sind.