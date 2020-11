Die Tupperware-Party ist abgesagt

Mittelfristig werde der sehr persönliche Kundenkontakt als Gegentrend zum rein digitalen, aber unpersönlichen Vertrieb weiter an Bedeutung gewinnen, ist der Branchensprecher überzeugt.

Am Internet führt aber in der Branche auch nach der Krise kein Weg mehr vorbei. So generiert etwa die US-amerikanische Kosmetikfirma Younique bereits rund 70 Prozent ihres Umsatzes durch virtuelle Verkaufspartys.