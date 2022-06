„Doktor Digital“ im Spital: Österreichische Kliniken rüsten nach

Die Technologie dahinter, das Bilddatenmanagement am AKH, wurde von Dedalus HealthCare in Österreich entwickelt. Das auf Gesundheits- und Diagnosesoftware in Kliniken und Laboren spezialisierte Unternehmen befindet sich europaweit auf Expansionskurs und eröffnete in der Vorwoche eine neue Österreich-Zentrale in Wien. „Wir wollen zu Europas größter Gesundheits-IT-Firma werden“, sagt Winfried Post, Vorstandsvorsitzender von Dedalus HealthCare zum KURIER.

Expansionskurs

Die Expansion soll sowohl organisch als auch durch weitere Zukäufe und damit Ausweitung des Produktportfolios erfolgen. Die IT-Lösungen von Dedalus sind in Österreich in mehr als 75 Krankenhäusern im Einsatz, darunter das AKH Wien, die Salzburger, Kärntner und Vorarlberger Landeskliniken, das Uniklinikum St. Pölten sowie die Barmherzigen Brüder.

„Im internationalen Vergleich sind Österreichs Kliniken sehr weit fortgeschritten in der Anwendung von modernen digitalen Lösungen“, berichtet Post. Das in Wien und Graz entwickelte Krankenhaus-Informationssystem ORBIS und das Bilddatenmanagement für die Radiologie sind weltweit in mehr als 6.300 Spitälern und 5.700 Laboren im Einsatz. 350 Mitarbeiter sind in Österreich beschäftigt, davon 270 in der Entwicklung der Softwarelösungen.