Staatssekretär für Digitalisierung: "Wir wollen keinen Überwachungsstaat"

Da sich das Leben mehr und mehr in den digitalen Raum verlagere, so Tursky in einer Aussendung, müsse die EU einen "gemeinsamen Wertekompass für die digitale Transformation" innerhalb der EU schaffen. "Die Gesetze sowie die Grund- und Freiheitsrechte müssen online genau so gelten wie offline", so der ÖVP-Staatssekretär. "Wir müssen darüber hinaus als EU weltweite Standards setzen, denn wir wollen kein Social Scoring System und auch keinen Überwachungsstaat.“