Wieso dm künftig auf den Begriff "klimaneutral" verzichten muss

Die auch in Österreich tätige deutsche Drogeriekette dm wird Produkte auch künftig nicht mehr mit der Bezeichnung "klimaneutral" bewerben. Das Unternehmen kündigte am Montag an, gegen ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Karlsruhe nicht in Berufung zu gehen. dm will demnach aber weiter dafür kämpfen, den Begriff "umweltneutral" nutzen zu dürfen.

Die Organisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte dm und weitere Unternehmen geklagt. Das Landesgericht Karlsruhe entschied im Juli im Sinne der Umweltschützer: dm könne das Versprechen klimaneutraler Produkte wie Flüssigseife oder Sonnenmilch nicht einlösen. Das Gericht hielt die Kompensation von CO2-Emissionen bei der Produktion durch Projekte, etwa zum Waldschutz, nicht für ausreichend.