dm will Preissenkungen so schnell wie möglich weitergeben

Gewinnmarge ist nur gering.

Erstmals wird laut Bauer mehr als jedes zweite Produkt im Drogeriefachhandel bei dm gekauft, beim Umsatz sei es knapp darunter. Trotz des im Vorjahres in Österreich gestiegenen Umsatzes um 13,1 Prozent auf 1,19 Mrd. Euro liege die Gewinnmarge ähnlich wie im Lebensmittelhandel bei nur rund 1 bis maximal 2,5 Prozent. In Österreich und den verbundenen elf ost- und zentraleuropäischen Ländern wurden 150 Mio. Euro investiert, im laufenden Geschäftsjahr sollen es 190 Millionen sein, unter anderen in Umbau und Erneuerung der Läden (rund 40 im Jahr), Nachhaltigkeit und IT.

Apropos Filialen: Deren Anzahl von aktuell 385 sei seit 10 Jahren mehr oder weniger konstant. "Wir haben damals erkannt, dass wir für praktisch jeden Kunden im Land ausreichend gut erreichbar sind", so Bauer. Jeder zusätzliche Standort schwäche die Gesamtproduktivität, weil er nicht nur Umsatz vom Mitbewerb abziehe, sondern auch von den eigenen Filialen in der Umgebung. Die Investitionen würden in qualitative Weiterentwicklungen fließen.