Diskriminierung: Disney zahlt Millionen an weibliche Angestellte

Walt Disney hat sich bereit erklärt, 43,3 Millionen Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit beizulegen, in dem behauptet wird, dass seine weiblichen Angestellten in Kalifornien über einen Zeitraum von acht Jahren insgesamt 150 Millionen Dollar weniger verdient haben als ihre männlichen Kollegen, so die Anwälte der Klägerinnen in einer Erklärung.