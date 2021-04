Digitaler Mini-Supermarkt in Selbstbedienung

Der Zutritt zur Box und der Lebensmittel-Einkauf erfolgt mittels Smartphone und Unimarkt-App oder Payback-Karte. Die ausgewählten Artikel werden selbst eingescannt und dann am Bezahlterminal mit Payback-Karte bezahlt. Kreditkarten werden aus rechtlichen Gründen – Sicherstellung der Altersbeschränkung – (noch) nicht akzeptiert. Unimarkt kooperiert mit dem IT-Dienstleister Syreta.

"Wir wollen mit unserem Franchise-Store-Konzept die Nahversorgung in ländlichen Regionen sichern", sagt Unimarkt-Geschäftsführer Andreas Haider zum KURIER. Immerhin gebe es in Österreich mehr als 600 Gemeinden ohne Nahversorger. In vielen Dörfern würde sich ein Lebensmittelgeschäft mit Angestellten schlicht nicht mehr rentieren. Viele Gemeinden wären daher froh, wenn sie wieder eine Lebensmittel-Infrastruktur hätten".