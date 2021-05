Digitale Kluft zwischen KMU und Konzernen wird größer

Die Kluft zeigt sich auch am Beispiel der Videotelefonie und des Homeoffice. Zwar hat mehr als die Hälfte der Großunternehmen in der Pandemie erstmals auf eine dieser Methoden zurückgegriffen, bei den kleinen Betrieben wagten aber nur sechs bis acht Prozent den Schritt. In Summe wird Homeoffice nun in vier von zehn Unternehmen genutzt. Fast die Hälfte der Betriebe arbeitet auch nach Corona ohne Telefon-, Video- und Webkonferenzen und ohne Digitaler Signatur. Cloud-Services nutzen erst 39 Prozent der Betriebe.

Gesundheitsbranche hinkt hinterher

Auch wenn im Gesundheits- und Sozialwesen Online-Termin-Buchungen, digitale Befunde, E-Medikation und elektronischer Impfpass an Bedeutung gewonnen haben ist das Gesundheitswesen nach wie vor der am schwächsten digitalisierte Sektor in Österreich.

Der Digitalisierungsindex entstand in seiner vierten Auflage als Umfrage unter 811 Unternehmen aus 19 verschiedenen Branchen im Jänner und Februar 2021. Er misst die fünf Faktoren IT-Ausstattung, Kundenbeziehungen über digitale Kanäle, Organisation des Arbeitsplatzes, Betriebsabläufe und Produktentwicklung.