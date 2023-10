Dieselskandal: Höchstgericht bemängelt Software-Update von Mercedes

In der Abgasaffäre um Dieselautos liegt gegen Mercedes-Benz ein richtungsweisendes Urteil des Obersten Gerichtshof (OGH) vor. Die Eigentümerin eines Mercedes CLS 350 klagte auf Rückgabe des Fahrzeuges gegen einen Schadenersatz im Form des Zeitwerts (9.000 Euro) des Fahrzeugs. Die Klägerin gab an, sie hätte das Fahrzeug nicht gekauft, wenn sie gewusst hätte, dass eine unzulässige Abgasabschalteinrichtung verbaut ist. Denn der Motor (ON 651) des Fahrzeugs verfügt über ein sogenanntes Thermofenster, bei dem sich unter 13 Grad und über 33 Grad die Abgasreinigung abschaltet.

Nun hat der OGH festgestellt, dass die Durchschnittstemperatur in Österreich sechs bis acht Grad beträgt.

So wird bei besagtem Mercedes das Abgas nur in der warmen Jahreszeit gereinigt, „im Winter kaum oder überhaupt nicht“. „Damit sagt der OGH nochmals eindeutiger, dass das Thermofenster illegal ist“, sagt der Innsbrucker Anwalt Martin Moser zum KURIER. Demnach sind die älteren Modelle mit den Motoren ON 642 und ON 651 der Abgasnorm Euro 5 betroffen.