Dieselgipfel: Neue Software für 5,3 Millionen Fahrzeuge

Der ganz große Wurf wurde es – wie erwartet – nicht: Beim gestrigen Diesel-Gipfel in Berlin einigten sich Politik und Autoindustrie auf weitere Software-Updates. Technische Änderungen an den Motoren kommen bis auf weiteres nicht. Ein Sieg für die Hersteller, eine Niederlage für die Umweltorganisationen. Diese protestierten schon im Vorfeld des Gipfels. Greenpeace-Aktivisten etwa kletterten am frühen Morgen auf das Dach des Verkehrsministeriums, um mit einem Transparent gegen Luftverschmutzung zu demonstrieren. Aus Sicherheitsgründen wurde der Gipfel dann ins Innenministerium verlegt.

Foto: AP/Axel Schmidt

Nach rund vierstündigen Beratungen standen u.a. folgende Maßnahmen fest:

Software-Update

5,3 Millionen Dieselautos in Deutschland sollen mit einer neuen Software weniger Schadstoffe ausstoßen. Darin enthalten sind 2,5 Millionen Volkswagen, für die schon Abgas-Nachbesserungen angeordnet wurden. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 und 6. Die Software wird auch in allen anderen Ländern, in denen die betroffenen Fahrzeuge zugelassen sind, eingespielt. In Österreich gibt es rund eine Million Euro 5- und 6-Diesel.

Angeboten werden die Nachrüstungen von BMW, Daimler, Opel und VW. Für die Fahrzeugbesitzer würden keine Kosten entstehen. Die Aktion soll auch keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch oder Lebensdauer haben. Ziel ist laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) eine Stickoxid-Reduzierung um 25 bis 30 Prozent. „Studien zeigen, dass damit die Schadstoffbelastung mindestens genauso stark reduziert werden kann wie durch Fahrverbote“, so der VDA.

Eintauschprämie

Die Hersteller sagten zu, ältere Diesel-Pkw zurückzukaufen. BMW etwa kündigte eine „Umweltprämie“ von bis zu 2000 Euro an. Bedingung ist der Erwerb eines BMW-Elektroautos i3, eines Hybrids oder eines Euro-6-Diesel. Die Aktion soll bis Ende 2017 laufen.

Reaktionen

Der VDA begrüßt, dass sich die Politik zu dem Grundsatz der Technologieneutralität bekenne: „Zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Antriebsmix gehört auch der Diesel.“

Nicht zufrieden sind der ADAC und Umweltschützer. Mit Hardware-Änderungen wären 90 Prozent Schadstoff-Reduktion möglich, meint der Autoklub. „Die deutsche Regierung ist vor den Autoherstellern erneut in die Knie gegangen“, sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). „Der Gipfel endet mit einer Alibi-Maßnahme.“ Auch nach dem Software-Update würden die Emissionen massiv über dem Grenzwert liegen. CDU/CSU und SPD stellten aber klar, dass dies nur der erste Schritt sei, der bis Ende 2018 evaluiert werde.

In Österreich fordern die Grünen ebenfalls einen Diesel-Gipfel, Fahrzeugindustrie und Verkehrsminister Jörg Leichtfried zeigen sich gesprächsbereit.

Die Zulassungszahlen beim Diesel gehen indes weiter zurück. Im Juli sanken die Neuzulassungen in Deutschland um fast 13 Prozent, während Benziner in fast gleicher Größe zulegten. „Erst wenn Fahrverbote vom Tisch sind, wird sich die Nachfrage stabilisieren“, sagt Peter Fuß von der Beratungsfirma EY.