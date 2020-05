Die Tücken des Weißwaschens

„Wir beteiligen uns nicht an Hehlerei“, sagt Finanzministerin Maria Fekter. Sie will auch in Zukunft keine Steuer-CDs aus der Schweiz oder anderen Ländern wie Liechtenstein ankaufen. Für illegal erworbene Bankkundendaten werde kein Steuergeld ausgegeben. So seien auch immer nur Daten über heimische Steuersünder auf dem Wege der Amtshilfe von Deutschland nach Österreich gelangt, aber „nie angekauft worden“. Dass hier Geld geflossen sei, sei bloß ein Mythos, der sich hartnäckig unter Journalisten halte.

Im Steuerabkommen mit der Schweiz, das im Mai 2013 in Kraft tritt, ist übrigens explizit festgehalten, dass Österreich keine gestohlenen Daten von österreichischen Kunden von Schweizer Banken kauft. Fekter erhofft sich durch die Steueramnestie bekanntlich eine Milliarde Euro an Kapitalrückflüssen. Ab 2014 sollen dann jährlich rund 50 Millionen Euro aus der laufenden Besteuerung der Kapitalerträge fließen.

Laut Ministerium steigt die Zahl der Selbstanzeigen in Zusammenhang mit Schweizer Konten kräftig, weil das die Steuerberater auch so empfehlen. Heuer trudelten bereits 210 Selbstanzeigen ein und bescherten Mehreinnahmen von 59 Millionen Euro. Seit 2008 gab es 433 Selbstanzeigen. Laut Schätzungen liegen 12 Milliarden Euro an unversteuertem Vermögen aus Österreich auf Schweizer Konten.

Die Globalisierungskritiker von Attac sagen, dass es viele Schlupflöcher im Abkommen gebe und keine Stiftungen erfasst würden. Auch EU-Steuerkommissar Algirdas Ŝemeta wirft Österreich vor, Steuerhinterzieher zu begünstigen. Wien sollte lieber am automatischen Informationsaustausch teilnehmen.