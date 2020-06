Verwirrung um Steuerabkommen mit Schweiz

Die Regierung hat im Sparpaket eine Milliarde Euro aus einem Abkommen mit der Schweiz eingeplant – als Abgeltung für entgangene Steuereinnahmen aus Geldern, die Österreicher in der Schweiz bunkern. Laut Schätzung der Regierung liegen 12 bis 20 Milliarden Euro aus Österreich in der Schweiz. Am Montag sagte ein Sprecher des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft, es gebe noch keine Verhandlungen. Das heimische Finanzministerium sieht das anders: Man sei schon seit einiger Zeit in Gesprächen, es sei wohl eine Definitionsfrage, ab wann man von „ Verhandlungen“ reden könne, so ein Sprecher. Heißt im Klartext: Die Gespräche gibt es, an der exakten Formulierung wird aber noch nicht gearbeitet.