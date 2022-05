Die seltsamen Geschäfte von Kitzventure

Im Investment-Visier hat Landrock auch eine Firma für Pasta und Saucen sowie eine Firma, die Tees und Eistees herstellt und damit handelt.

Außerdem will er die „legendäre Kultmarke“ Schlecker wiederbeleben. Zur Erinnerung: Das war der insolvente Drogeriediskonter mit dem Charme der DDR-Zeit.

„Die Markenrechte haben wir teilweise freigeklagt, weil man sie nicht an uns verkaufen wollte“, behauptet er. Als „Schlecker+“ soll der Drogeriemarkt samt Online-Apotheke wiederauferstehen. Für dieses Projekt soll aber ein anderer, größerer Investment-Topf angezapft werden.

Indes ist gegen Landrock am Landesgericht Innsbruck nach wie vor ein Verfahren wegen Betrugsverdachts anhängig. „Ich bin definitiv kein Betrüger. Welcher Betrüger, dem man vorwirft, Anleger um 176.000 Euro betrogen zu haben, geht in so eine Gesellschaft als Geschäftsführer hinein und investiert privat eine halbe Million Euro, damit die Firma nicht in Insolvenz geht“, sagt Landrock. „Das wir aufgrund unserer Vergangenheit ein Geschmäckle herumtragen müssen, mit dieser Last kämpfe ich seit Jahren.“