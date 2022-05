Die Preise für Häuser und Wohnungen sind deutlich gestiegen

Die Preise für Immobilien sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. „Die Preise von Baugrundstücken, Häusern und Wohnungen sind in vielen Regionen auf Rekordniveau. Insbesondere im urbanen Raum und in Tourismuszentren fallen die Preise sehr hoch aus“, sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. „Mit +12,3 Prozent sind die Preise für Häuser und Wohnungen im Jahr 2021 so stark gestiegen wie nie zuvor seit Beginn des Häuser- und Wohnungspreisindex im Jahr 2010.“

So lag der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter Wohnfläche für Eigentumswohnungen bei 3.889 Euro und für Häuser bei 2.578 Euro. Auffällig ist, dass in einigen ländlichen Regionen die Preise für Wohnhäuser massiv zulegten. Eine überdurchschnittliche Teuerung erfolgte in Teilen Tirols, in Oberkärnten, im Waldviertel, im Burgenland sowie in der östlichen Obersteiermark und im südlichen Niederösterreich. Spitzenreiter bei den Häuserpreisen ist aber weiterhin Wien, gefolgt von Vorarlberg, Tirol und Salzburg.