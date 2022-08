Die Post sucht gut 1.000 Mitarbeiter

Indes ist der Paketumsatz um fast neun Prozent zurückgegangen, das ist vor allem auf die Währungs- und Volumensverluste im Türkeigeschäft zurückzuführen. Beim Paketvolumen beträgt der Rückgang nur fünf Prozent.

Die positive Nachricht: Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 wurden wieder um 51 Prozent mehr Pakete vertrieben. „Wir haben unsere Kapazitäten in den Paket-Verteilzentren deutlich erweitert und haben die Brief- und Paketzustellung zusammengeführt“, sagt Pölzl. „Die Wachstumsinvestitionen werden uns noch in den nächsten ein, zwei Jahren begleiten. Wir sind gerade dabei, die Erweiterung unseres größten Verteilzentrums in Oberösterreich in Betrieb zu nehmen.“

2023 kommt es dann zur Inbetriebnahme des Paketverteilerzentrums in Wien-Inzersdorf. Am Ende wird die Post ihre Logistikkapazität im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 verdreifacht haben. Neben den Logistikzentren errichtet die Posttochter Systemlogistik in Enzersdorf an der Fischa (NÖ) ein Regallager mit einer vollautomatischen Kommissionierung für einen großen Handelskunden.