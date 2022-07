Georg Pölzl: In der Hochsaison liefern wir 1,3 Millionen Pakete täglich

Die Post hat einen Fuhrpark von 10.000 Fahrzeugen. Ein Viertel ist schon elektrisch. Schaffen Sie angesichts dieser Mengen die CO2-freie Zustellung bis 2030?

Es ist alles im Plan. Seit Beginn des Jahres kaufen wir nur noch Elektrofahrzeuge. In Wien und Graz sind wir bereits in der Briefzustellung CO 2 -frei. Bis 2025 schaffen wir das in Wien komplett.

Sie haben zehn Töchter im Ausland. Eine davon in der Türkei. Dort ist es gerade besonders schwierig, politisch und wirtschaftlich. Das belastet die gesamte Bilanz. Belastung ist immer relativ. Aber Belastung heißt noch nicht, dass wir dort mit Verlusten kämpfen. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis aus der Türkei und in kürzester Zeit das zurück verdient, was wir dort an Aufwendungen hatten. Heißt: Das Türkei-Abenteuer ist bislang ein sehr, sehr erfolgreiches. Aber stimmt schon, derzeit ist es schwierig.