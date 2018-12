Die Packerlflut erreicht den nächsten Höhepunkt kurz nach Weihnachten

Bei DPD wird Schwarz zufolge in der Stadt die Zahl der auszuliefernden Pakete bei der Entlohnung berücksichtigt, am Land, wo die Wege weiter sind, gibt es eine Pauschale. Hinzu kämen Abgeltungen bei steigenden Treibstoffkosten. Seit 2016 seien in der Branche die Kosten um 29 Prozent gestiegen, während die Preise für die Kunden um sieben Prozent gesunken seien.

„Wir versuchen“, so Schwarz, „vernünftige Erhöhungen durchzusetzen.“ Da DPD 80 Prozent der Pakete im B2B-Bereich zustelle, tue er sich dabei leichter; wegen des wachsenden Marktes versuche dies die gesamte Branche – mit wachsendem Erfolg.

Preislich wird sich Schwarz zufolge auch bei privaten Empfängern langfristig etwas tun. „Zusatzservices werden extra kosten.“ So sei es viel produktiver, alle Pakete an einen Shop zu liefern als an jede Privatadresse extra zuzustellen. „Wer das möchte, wird dafür zahlen.“

In Österreich wollen noch 80 Prozent ihre Pakete nach Hause oder in die Arbeit geliefert bekommen, in Frankreich sei das Verhältnis umgekehrt. Wobei DPD 96 Prozent der Pakete schon beim ersten Versuch zustellen könne, da man rechtzeitig die Kunden über das Zeitfenster informiere und gegebenenfalls noch die Adresse ändern könne.