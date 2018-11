Lehrlinge bei der Post: „Immer cool und freundlich bleiben“

„Verantwortung übernehmen. Das macht wirklich Spaß“, sagt der 20-jährige David Coker. Er hat die Lehre im September begonnen, nachdem er die Oberstufe abgebrochen hatte. „Aber ich will unbedingt Matura machen“, betont er. Dass die Post „Lehre mit Matura“ anbietet, findet er toll. Zur Post ist er auf einer Job-Messe gestoßen. Er liebt es, mit Kunden zu reden. Wenn es mal nicht so gut läuft, hat er eine Devise. „Immer cool und freundlich bleiben. Nicht aus der Fassung bringen lassen“, sagt David.

Die ältere Dame, die vor dem Schalter wartet, ist begeistert von der Lehrlings-Filiale. Sie kommt diese Woche extra jeden Tag, um mit den jungen Menschen zu reden. Und jedes Mal dreht sie das Glücksrad am Eingang. Perihan Akay (19), ebenfalls im ersten Lehrjahr, überreicht dann den Preis: ein Überraschungssackerl. „Wollen Sie auch Ihr Foto auf eine Briefmarke drucken“, fragt sie die Kundin. Gegenüber des Glücksrads steht eine Maschine, die das rasch erledigt. Für Perihan ist die Lehre bei der Post genau das, was sie seit langem machen wollte. 16 Online-Bewerbungen hat sie abgegeben und 20 Mal ist sie persönlich in Filialen gegangen. „Ich wollte eben unbedingt zur Post. Als ich den Brief von der Personalabteilung bekommen habe, habe ich beim Öffnen richtig gezittert“, erzählt sie. Was ihr besonders Spaß macht? „Die Vielfalt der Aufgaben: Zahlscheine annehmen, Pakete einordnen, A1-Verträge und sogar Strom-Verträge abschließen. In welchem anderen Job gibt es so viele Tätigkeiten?“, fragt sie. Und natürlich der Kontakt mit den Kunden. „Das freut mich besonders“, meint Perihan. Wenn sie manchmal auf unfreundliche Kunden trifft, macht ihr das auch nicht viel aus. „Immer freundlich reagieren. Dann klappt es meist gut“, weiß sie inzwischen. So wie David hat auch sie in der Berufsschule schon einiges an Verkaufstraining gelernt.