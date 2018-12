Post spürt in Wien bereits Paketzustellung durch Amazon

Seit Oktober stellt Amazon in Wien selber Pakete zu und bei der Post wirkt sich das bereits aus. Im Dezember wird die Post heuer im Schnitt voraussichtlich rund 116.000 Pakete täglich zustellen, im Vorjahr waren es noch 122.000, bestätigte Post-Sprecher Michael Homola einen Bericht von ORF Wien. "Wir spüren, dass ein zusätzlicher Mitbewerber am Markt ist", so Homola.

In den anderen Bundesländern stellt die Post hingegen heuer im Dezember mehr Pakete zu als im gleichen Monat des Vorjahres. Österreichweit läuft die Paketzustellung über das gesamte Jahr hervorragend: Die Post geht davon aus, heuer 109 Millionen Pakete zuzustellen, nach 97 Millionen im Vorjahr.