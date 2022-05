Die neuen Geschäfte der Kartelle: Synthetische Drogen

Synthetische Drogen sind Substanzen die, wie der Name schon sagt, synthetisch mit Chemikalien hergestellt werden. In einigen Fällen, so UNO-Drogenexperte Martin Raithelhuber, lässt sich schon aus gängigen/einfachen Chemikalien, wie sie auch in der Industrie in Gebrauch sind, eine synthetische Droge herstellen. Zu den synthetischen Drogen zählen etwa Amphetamin und verwandte Methamphetamin. Wer diese Drogen konsumiert, fühlt sich binnen weniger Augenblicke leistungsstark, hochkonzentriert und selbstbewusst.

Synthetische Drogen sind hochgefährlich. Und das schon in kleiner Dosis, betont Raithelhuber. Allein in den USA starben zuletzt 100.000 Menschen jährlich an Drogen. Der Großteil davon an synthetischen Opioiden wie Fentanyl. Synthetische Drogen gibt es in allen Formen. Sie können injiziert werden oder in Pillen- oder Pulverform eingenommen oder sogar geraucht werden. Auch die Herstellung ist gefährlich. Da seien also Leute mit Fachwissen beschäftigt, so Raithelhuber. Oft werde Schutzkleidung getragen. Labore können - wie im Film - tatsächlich in die Luft fliegen.