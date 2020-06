Die Inflation soll sparen helfen

Vor den Sparzwängen ist nicht einmal die Inflationsmessung sicher: Auf der Suche nach Einsparungen hat die Regierung sogar überlegt, die Berechnung des Verbraucherpreisindex (VPI) einzustellen. Dieser ist das gängige nationale Maß für die Preissteigerung: Anhand eines Warenkorbes ermittelt die Statistik Austria die monatlichen Inflationsraten, also die VPI-Veränderung zum Vorjahr. Stattdessen könnte künftig nur noch der europaweit einheitliche, Harmonisierte Verbraucherpreis (HVPI) erhoben werden. "Ja, an uns wurde das Anliegen herangetragen zu bewerten, was die Folgen wären", bestätigt Konrad Pesendorfer, Generaldirektor der Statistik Austria, auf KURIER-Anfrage. Die Entscheidung darüber liege allerdings allein bei der Politik, konkret beim Auftraggeber Wirtschaftsministerium.